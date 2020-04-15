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Что произошло за день: среда, 15 апреля

Новые меры поддержки российского бизнеса и огромные очереди из-за пропускной системы в Москве

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявлены еще 3 388 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 24 490. Выздоровели за сутки 292 человека, всего вылечились уже 1986 пациентов. Умерли 28 человек, число жертв достигло 198.

- Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса в условиях коронавируса. В частности, к числу наиболее пострадавших отраслей отнесут непродовольственный ритейл, а малый и средний бизнес сможет получить прямую финансовую помощь за апрель и май. Предложена также новая схема беспроцентного кредитования для выплаты зарплат, а для системообразующих предприятий будут введены льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Авиакомпаниям выделят более 23 млрд рублей. Регионы получат 200 млрд рублей для сбалансированности бюджетов.

- Минтруд получил 180 000 электронных заявлений на регистрацию безработных. С начала года безработица выросла на 44 000 человек (6,36%), но с учетом заявок показатель может вырасти на четверть, потенциально - до 915 000 человек, если всех заявителей зарегистрируют.

- В Москве в первый день работы пропускного режима возникли очереди и заторы. В метро в час пик из-за проверки пропусков у всех пассажиров на входе собрались толпы людей. На въездах в город также возникли пробки. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием пропусков будет усиливаться с каждым днем. Между тем мэрия сообщила, что за сутки были оштрафованы 213 человек, нарушивших карантин по болезни.

- Источник сообщил, что власти решили перенести парад Победы. По его словам, объявить о переносе могут уже завтра, 16 апреля. Ранее в среду стало известно, что ветераны обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отложить парад на более позднюю дату.

- Вернуться в Россию из-за рубежа хотят 35-36 тысяч граждан. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" заявил, что решение о вывозе некоторых россиян принимается "вручную". Материальная помощь была оформлена примерно для восьми тысяч граждан, находящихся за границей, еще порядка 27 тысяч отправили заявку на выплаты.

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