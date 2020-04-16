Опубликован перечень частных лабораторий, допущенных к тестам на COVID-19
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Перечень коммерческих лабораторий, которые имеют право проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию, размещен в открытом доступе на сайте Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
С перечнем можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора, отмечается в пресс-релизе. Как подчеркивают в пресс-службе ведомства, исследования на COVID-19 в частных лабораториях можно проводить только людям без признаков инфекционного заболевания и не имевших прямых контактов с больными коронавирусом.
В Москве к проведению тестов допущены 11 лабораторий, в Санкт-Петербурге - три. В целом в Центральном федеральном округе, кроме Москвы, в перечне по одной лаборатории в Московской и Воронежской областях, в Северо-Западном округе, кроме Петербурга, по одной организации в Вологодской и Калининградской областях.
Перечень лабораторий, допущенных к тестам на коронавирус (полный список)
Москва:
ООО "Инкрайм"
ООО "Клиника ЛМС"
ООО "Клиника новых медицинских технологий "АрхиМед"
ООО "Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб"
ООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО"
CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
АО "ЛабКвест"
ООО Лаборатория "Литех"
Московская область:
ООО "Лаборатория Гемотест"
Воронежская область:
ООО Компания "Новые медицинские технологии"
Санкт-Петербург:
ООО НПФ "ХЕЛИКС"
АО "Северо-Западный центр доказательной медицины"
АО "Ситилаб"
Вологодская область:
ООО "Центр лабораторной диагностики"
Калининградская область:
ООО "Медэскперт Лаб"
Волгоградская область:
ООО "КДЛ "Диалайн"
Ставропольский край:
АНМО "Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр"
Башкирия:
ООО "Медицинский Центр Меги"
ООО "Центр лабораторной диагностики"
ООО "МедиаЛаб"
Татарстан:
ООО "Ситилаб"
Удмуртия:
ООО "МедЛаб Экспресс"
Кировская область:
ООО "Централизованная клинико-диагностическая лаборатория"
Новость дополняется