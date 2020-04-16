Опубликован перечень частных лабораторий, допущенных к тестам на COVID-19

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Перечень коммерческих лабораторий, которые имеют право проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию, размещен в открытом доступе на сайте Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

С перечнем можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора, отмечается в пресс-релизе. Как подчеркивают в пресс-службе ведомства, исследования на COVID-19 в частных лабораториях можно проводить только людям без признаков инфекционного заболевания и не имевших прямых контактов с больными коронавирусом.

В Москве к проведению тестов допущены 11 лабораторий, в Санкт-Петербурге - три. В целом в Центральном федеральном округе, кроме Москвы, в перечне по одной лаборатории в Московской и Воронежской областях, в Северо-Западном округе, кроме Петербурга, по одной организации в Вологодской и Калининградской областях.

Перечень лабораторий, допущенных к тестам на коронавирус (полный список)

Москва:

ООО НПФ "Хеликс"

АО "Семейный доктор"

ООО "Инкрайм"

ООО "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ"

ООО "Клиника ЛМС"

ООО "Клиника новых медицинских технологий "АрхиМед"

ООО "Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб"

ООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО"

CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

АО "ЛабКвест"

ООО Лаборатория "Литех"

Московская область:

ООО "Лаборатория Гемотест"

Воронежская область:

ООО Компания "Новые медицинские технологии"

Санкт-Петербург:

ООО НПФ "ХЕЛИКС"

АО "Северо-Западный центр доказательной медицины"

АО "Ситилаб"

Вологодская область:

ООО "Центр лабораторной диагностики"

Калининградская область:

ООО "Медэскперт Лаб"

Волгоградская область:

ООО "КДЛ "Диалайн"

Ставропольский край:

АНМО "Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр"

Башкирия:

ООО "Медицинский Центр Меги"

ООО "Центр лабораторной диагностики"

ООО "МедиаЛаб"

Татарстан:

ООО "Ситилаб"

Удмуртия:

ООО "МедЛаб Экспресс"

Кировская область:

ООО "Централизованная клинико-диагностическая лаборатория"

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