Генпрокуратура РФ потребовала удалить фейки о безопасности коронавируса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ потребовала удалить недостоверную информацию с ряда интернет-ресурсов, связанную с коронавирусом, в том числе очередные утверждения о том, что инфекция не опасна и является "прикрытием масштабного экономического кризиса".

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в надзорном ведомстве, во "ВКонтакте" было найдено видео под названием "Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова", автор которого заявляет, что коронавирусная инфекция якобы неопасна, "поскольку является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса"

Автор ролика также утверждает, что "в апреле-мае 2020 года следует ожидать сокращения зарплат бюджетников вдвое". Кроме того, он призывает не "допустить вакцинацию от коронавируса, поскольку именно вакцина приведет к смерти взрослых и детей". "Эта же видеозапись размещена еще на шести интернет-ресурсах", - сказали в Генпрокуратуре.

Кроме того, на пяти сайтах прокуроры обнаружили видео "Обзор событий на 17 марта 2020 года", где тот же автор сообщает, что "в ближайшее время будут отменены наличные денежные средства и банки перестанут их выдавать".

Автор видео рекомендует "переводить денежные средства в другие материальные ценности, прежде всего в товары "жизнеобеспечения", поскольку остальные утратят ценность".

На двух других сайтах выявлены статьи "Пандемия коронавируса - афера ВОЗ в мировых масштабах?" и "Что страшнее: коронавирус или правление...", в которых утверждается, что COVID-19 "не страшнее холеры, тифа или чумы, не опаснее обычного ОРВИ и характеризуется гораздо меньшей смертностью и заразностью, чем ближневосточный респираторный синдром MERS или тяжелый острый респираторный синдром".

Сотрудники надзорного ведомства также нашли в интернете статью, согласно которой сотрудникам полиции, патрулирующим улицы Красноярска, "выдают ранее использованные маски".

"По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, указанные выше сведения не соответствуют действительности", - сказали в Генпрокуратуре. Однако эта статья активно обсуждалась в интернете и вызвала множество негативных комментариев в адрес регионального управления МВД, сотрудников которого пользователи обвиняли в распространении коронавируса, отметили в надзорном ведомстве.

По всем выявленным "фейкам" Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.