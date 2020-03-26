СКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Об этом Петренко сказала в четверг "Интерфаксу". По ее словам, группа будет заниматься выявлением ложной и непроверенной информации в интернете и мессенджерах "о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных сведений", провоцирующих панику.

"В соответствии с действующим законодательством Следственным комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам", - сказала Петренко.

Накануне, 25 марта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников анонсировал внесение поправок в Уголовный кодекс РФ относительно наказания за фейки в связи с коронавирусом.

Ранее стало известно, что нескольких россиян из разных регионов страны привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации о ситуации с COVID-19. Такие инциденты, в частности, были зафиксированы в Челябинской области, Татарстане и других субъектах РФ.