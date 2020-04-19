Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.

Оба лечились от тяжелой пневмонии на фоне коронавирусной инфекции. Это пожилые люди с хроническими болезнями. Окончательный диагноз им поставят после исследования патологоанатома.

Скончавшиеся лечились в реанимационных отделениях больниц Красноярска. Это первые смерти пациентов в Красноярском крае, у которых был подтвержден COVID-19.

По данным Роспотребнадзора на вечер субботы, в Красноярском крае зарегистрировано 276 случаев заражения коронавирусом, из них 17 человек вылечились.