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Организаторы "Бессмертного полка" предложили форматы проведения акции 9 мая

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы движения по сохранению памяти ветеранов Великой Отечественной войны "Бессмертный полк" предложили несколько вариантов проведения акции 9 мая в дистанционном формате.

"Друзья, в связи с объявленным Владимиром Путиным переносом шествия на другую дату, мы хотим узнать, что, по вашему мнению, можно сделать в дистанционном формате именно 9 мая, чтобы это отразило уважение к подвигу, совершенному нашими дедами и прадедами 75 лет назад", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях организации в четверг.

Организаторы предлагают разместить портрет ветерана, которого чествуют в семье, на заднем стекле автомобиля или в окне дома. Можно выложить пост или заменить аватарку в соцсетях на портрет ветерана. Кроме этого, можно предоставить информацию о ветеране для подготовки теле- и радиопередач.

В случае выхода из дома 9 мая организаторы акции предлагают надеть на грудь бейдж с фотографией ветерана или в определенное время выйти на балконы и спеть "День Победы".

Ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе парада на Красной площади и шествия "Бессмертного полка" из-за ситуации с коронавирусом. Он заверил, что празднование будет организовано позднее в этом году.

"Бессмертный полк" - международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения.

Бессмертный полк

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