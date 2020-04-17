Красноярский подросток отложил теракт из-за перехода школы на "удаленку"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Подросток, которого подозревают в подготовке вооруженного нападения на школу в Красноярске, планировал осуществить атаку во второй половине апреля, но был вынужден перенести дату теракта из-за перехода школы на дистанционное обучение, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю.

По информации ФСБ, школьник готовился к нападению на школу четыре месяца, атака планировалось 19-20 апреля, но "по причине переноса учебного процесса в дистанционный формат (из-за коронавируса - ИФ) подросток принял решение об изменении даты террористического акта на более поздний период".

Накануне стало известно, что ФСБ задержала красноярского подростка 2006 года рождения по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу. По данным спецслужбы, у школьника изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, четыре самодельных взрывных устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении.

ФСБ опубликовала видео с задержанием и частью допроса подростка, задержанного за подготовку к нападению на школу. На записи подросток признал, что обрез и взрывные устройства принадлежат ему и были нужны для "расстрела школы". Отвечая на вопрос сотрудника ФСБ, когда планировалось нападение, задержанный ответил: "19-20 апреля".

Следователи по материалам ФСБ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).