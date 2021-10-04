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Ozon регистрирует юрлицо под возможное получение лицензии на алкоголь

Ozon регистрирует юрлицо под возможное получение лицензии на алкоголь
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon подал документы на регистрацию юридического лица, которое создается специально под потенциальное получение алкогольной лицензии, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке ритейла.

В пресс-службе Ozon подтвердили "Интерфаксу" планы по регистрации юрлица и намерение получить лицензию на продажу алкоголя. В компании сообщили, что воспользуются ею, если российские регуляторы разрешат дистанционную продажу алкогольной продукции.

"Если и когда дистанционная продажа алкоголя будет разрешена законодательно, мы хотим быть максимально готовы и иметь на руках лицензию", - пояснили в Ozon, добавив, что таким образом обеспечат покупателей расширенным ассортиментом.

В августе Ozon в партнерстве с проектом SimpleWine запустили в тестовом режиме витрину алкогольной продукции. Она позволяет покупателю ознакомиться с продукцией и забронировать ее – чтобы потом забрать из лицензированной точки поставщика с подтверждением совершеннолетия.

Несколько лет назад Ozon запустил торговлю безрецептурными лекарствами – это было сделано еще до принятия соответствующего законодательства. Чтобы работать в правовом поле на рынке продажи лекарственных препаратов, Ozon на базе собственных складов открыл офлайн-аптеки, которые работали с лицензиями. Доставка лекарств из этих аптек осуществлялась при условии договора поручения на доставку из аптечного пункта.

Принятие закона о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами в итоге подстегнула пандемия COVID, она разрешена с 2020 года. В прошлом году Ozon стал первым из маркетплейсов, кто получил разрешение на дистанционную продажу безрецептурных лекарств.

В настоящее время в РФ обсуждается проведение эксперимента по дистанционной продаже российского вина через заказ на специальном сайте "Почты России" – в соответствии с подготовленным Минфином проектом закона, его предлагается запустить с 1 января 2022 года в Москве, Московской области и Мордовии.

Ozon

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