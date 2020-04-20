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"ФК Открытие" взыскал с бывших руководителей 1,7 млрд рублей премий

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Банк "ФК Открытие" взыскал с бывших топ-менеджеров 1,7 млрд рублей премий, которые они получили незадолго до начала санации, заявил The Bell предправления кредитной организации Михаил Задорнов.

Он уточнил, что речь идет о премии, которые, как считает нынешнее руководство "Открытия", топ-менеджмент выплатил самому себе, правлению и совету директоров "фактически в банке-банкроте".

Задорнов напомнил, что Банк России от имени "Открытия" подал к бывшим собственникам собственникам иск на 290 млрд рублей.

"Это тот ущерб, который получил ЦБ, заместив капитал бывших собственников. Да, это иск к ключевым владельцам, в том числе к Вадиму Беляеву. Есть аресты имущества в России. Дальше имущество будут искать и по миру. Кроме того, сейчас началась процедура банкротства "Открытия Холдинга". В ходе этой процедуры у нас продолжается финансовое расследование. Мы будем использовать эту процедуру для поиска тех активов, которые мы еще не видим", - сказал Задорнов.

Банк России в сентябре 2017 года заявил, что менеджмент "Открытия" накануне его финансового оздоровления получил повышенные бонусы по итогам работы за первое полугодие.

В августе 2018 года "Открытие" подало в Арбитражный суд Москвы иски к девяти бывшим менеджерам кредитной организации и "Открытие холдинга" (прежний собственник банка). В банке поясняли, что иски были направлены на возврат незаконно выплаченных топ-менеджерам бонусов. Эти средства были получены ими незадолго до назначения в банке временной администрации, когда сам банк находился в предбанкротном состоянии.

В сентябре 2018 года Задорнов заявил журналистам, что бывшие топ-менеджеры банка "Открытие" добровольно вернули 840 млн рублей бонусов из 1,4 млрд рублей (тогда фигурировала именно эта цифра). "Мы рассчитываем, что в конечном счете подавляющее количество этих средств вернется путем переговоров - это для нас самый оптимальный путь. Если не получается в переговорах, то уже путем судебных решений", - говорил он тогда.

Михаил Задорнов ФК Открытие Банк Роси и Арбитражный суд Москвы Вадим Беляев

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