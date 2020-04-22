Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией направили в ЕСПЧ почти сто жалоб на обыски

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал 82 из 98 жалоб сотрудников и волонтеров "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в связи с обысками в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств, сообщила "Интерфаксу" в среду адвокат международной правозащитной группы "Агора" Ирина Хрунова.

"Европейский суд прислал письма о регистрации 82 жалоб сторонников и волонтеров "Фонда борьбы с коррупцией" с присвоенными номерами. Всего в марте в ЕСПЧ ушли 98 жалоб", - сказала Хрунова.

По ее словам, заявители считают, что было нарушено их право на неприкосновенность жилища, свободу слова и объединений, эффективные средства правовой защиты, а следственные действия в их отношении были политически мотивированы.

В августе 2019 года в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела об отмывании денежных средств, заведомо приобретенных преступным путем, через финансирование ФБК (п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ). В СКР отмечали, что расследование было инициировано "по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России". Вместе с тем, в материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей.

По делу было проведено более 150 обысков во многих российских городах. Установленных подозреваемых в деле вплоть до настоящего времени нет.