30 сотрудников ФБК пожаловались в ЕСПЧ на обыски

Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Юрист "Агоры" Ирина Хрунова направила почтой в Страсбург первые 30 жалоб сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на обыски по уголовному делу об отмывании. Хрунова сказала "Ведомостям", что всего жалоб будет около ста.

Активисты считают, что в их отношении была нарушена статья Европейской конвенции по правам человека о праве на уважение частной жизни, а также статьи о праве на свободу слова и свободу собраний. Они назвали проведенные у них обыски политически мотивированными, а судебный контроль за следствием - "абсолютно формальным".

Массовые обыски в десятках городов одновременно проводились у сторонников Навального 12 сентября и 15 октября. По данным "Агоры", Басманный суд в конце августа – начале сентября выдал не менее 152 одинаковых ордеров на обыски в домах с указанием, что у суда есть "основания полагать, что подтверждающие обвинение доказательства могут быть найдены". В ФБК тогда отмечали, что фонд не имеет региональных представительств, обыски проводятся у координаторов и волонтеров штабов Навального, которые с ФБК формально не связаны.

Затем были арестованы банковские счета примерно 150 активистов и членов их семей.

Обыски проводились по уголовному делу об отмывании через ФБК, которое СКР возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сторонние лица перечислили фонду 1 млрд рублей, полученных преступным путем. В материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей.

В январе 2020 года Мосгорсуд отменил часть постановлений об обысках и направил их на новое рассмотрение.

3 марта Навальный сообщил, что заблокированы счета его жены, детей и родителей. На счетах указана задолженность в 75 млн рублей, уточнил он в своем блоге. "Сумма "минус 75 миллионов" безошибочно указывает на "дело ФБК", – считает он.

По словам Хруновой, жалобы на арест этих счетов будут поданы отдельно, так как здесь речь идет о нарушении права на уважение к собственности.

В 2018 г. ЕСПЧ уже признал политически мотивированными (по ст. 18 конвенции) административные задержания и аресты Навального в 2012–2014 гг. В данном случае речь идет уже об уголовной процедуре. Так, координатор штаба Навального в Чебоксарах Семен Кочкин, с жалобой которого удалось познакомиться "Ведомостям", отмечает, что не был ни подозреваемым, ни свидетелем по данному делу. Предмет обыска в постановлении суда не был четко сформулирован. Обыск был частью более общих действий по оказанию давления на деятельность ФБК для исключения его работников из политической жизни, настаивает Кочкин. Представитель СКР воздержался от ответа на вопросы "Ведомостей".

ЕСПЧ неохотно признает нарушение ст. 18, в том числе и по так называемым "политическим" делам, напоминает адвокат Дмитрий Аграновский. У Навального шанс добиться этого выше, чем у его сотрудников: во-первых, потому, что в ЕСПЧ он на особом счету как лидер оппозиции; во-вторых, потому, что однажды суд уже признал его жертвой политического преследования. Впрочем, отмечает эксперт, само по себе признание преследования политически мотивированным не дает оснований для пересмотра решения суда. Зато если ЕСПЧ не признает такого нарушения, то Минюст обязательно напишет, что выиграл дело.