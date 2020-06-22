Мосгорсуд отправил на пересмотр материалы по аресту счетов родственников Навального

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил и отправил на пересмотр вопрос об аресте банковских счетов родственников политика Алексея Навального и главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств.

Как уточнили в пресс-службе суда, решение Басманного суда от 27 февраля отменено, ходатайство следователя направлено на новое рассмотрение в тот же суд.

В начале марта Навальный сообщил о блокировке банковских счетов его родителей, жены Юлии и детей. На счетах указана задолженность в 75 млн рублей, уточнил он. По его словам, сумма "минус 75 миллионов" безошибочно указывает на "дело ФБК". Он также сообщил о блокировке банковских счетов родственников Жданова.

Обеспечительный арест на счета наложил Басманный суд. Позже арест был снят с пенсионных счетов матери Навального и отца Жданова были сняты.

3 августа 2019 года СКР возбудил уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. Эти деньги использовались для осуществления деятельности ФБК. Однако в итоге в материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей. В рамках расследования был наложен арест на счета ряда сотрудников и волонтеров штабов Навального в регионах.

9 сентября прошлого года Минюст внес ФБК в реестр "иностранных агентов".

В январе 2020 года Басманный суд продлил до 3 августа арест шести банковских счетов по уголовному делу об отмывании через ФБК.

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, его деятельность финансируется за счет пожертвований.