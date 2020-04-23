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В Дагестане медсестер инфекционного отделения лечили в больничной подсобке

После проверки инцидента заведующую отделением больницы отстранили от должности

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Главный врач Дербентской городской больницы отстранил от должности заведующую инфекционным отделением за лечение больных медсестер в помещении для хранения белья, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе минздрава региона.

По словам собеседника агентства, после появления в инстаграме видео, на котором шесть медсестер лежат под капельницами в подсобке для хранения белья на специальных койках, была проведена проверка, которая подтвердила, что "медсестры занимались самолечением". В связи с этим заведующая инфекционным отделением больницы была отстранина от должности, а инфекционист и замглавврача по лечебной работе получили выговоры.

Представитель дагестанского минздрава заявил, что попавшие на видео медсестры работали в отделении больницы для пациентов с вирусными заболеваниями, но не с COVID-19. По его утверждению, больные с коронавирусом содержатся в другом изолированном отделении больницы.

"У этих медсестер ОРВИ. Они прошли компьютерную томографию (КТ). Каких-либо признаков вирусной пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса, у них не обнаружено. Женщины чувствуют себя сейчас хорошо, они под наблюдением врачей", - заверил представитель минздрава, отметив, что после проверки медсестер перевели "в комфортные палаты в здании старого роддома".

На 22 апреля в Дагестане было выявлено 417 случаев заражения коронавирусом. 11 человек умерли, 43 пациента выздоровели.

Дагестан Дербент Коронавирус

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