В одной из мурманских колоний заключенный заразился коронавирусом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В колонии строгого режима ИК-23 в Ревде (Ловозерский район Мурманской области) один заключенный заразился коронавирусом, колонию закрыли на карантин, сообщил областной оперативный штаб.

Заболевание проходит у осужденного бессимптомно. Те, кто с ним контактировали, уже установлены, у них взяли анализы и им дают противовирусные лекарства для профилактики.

При этом личный состав ИК-23 на протяжении двух недель будет оставаться на работе "без возможности выхода на пределы учреждений". Сотрудники, которые должны заступить им на смену, находятся на самоизоляции.

22 августа председатель общественного совета при региональном УФСИН Юрий Мананков сообщил "Интерфаксу", что у пятерых заключенных в первом отряде для инвалидов ИК-23 заподозрили коронавирус. По его словам, больные и весь первый отряд были изолированы, их осмотрели врачи медсанчасти. Им наладили доставку еды без посещения столовой.

"В УФСИН не исключают вероятности того, что вирус туда прорваться может, но во всех учреждениях с конца марта подготовлены обсерваторы. Все понимают, что это особый контингент по здоровью, по скученности, и мы серьезно к этому относимся", - сказал Мананков.

Всего в Мурманской области подтверждено 606 случаев заражения коронавирусной инфекцией.