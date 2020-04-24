Группа "ГАЗ" потратила больше 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" сообщила, что потратила больше 1 млрд рублей на меры по борьбе с коронавирусом на своих предприятиях и за их пределами.

Компания арендует городские автобусы для доставки сотрудников на заводы, обеспечивает людей средствами личной защиты, обеззараживает воздух в помещениях. Недавно было принято решение выдать всем маски на майские праздники.

Ради соблюдения рекомендуемой дистанции между людьми была проведена реорганизация рабочих мест. Система работы заводских медпунктов и столовых была перестроена.

Уличные внутризаводские территории обрабатываются специальными аппаратами-распылителями и автомобильной спецтехникой.

"Только на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде обрабатывается территория площадью несколько сотен гектар. Для дезинфекционных мероприятий применяются генераторы сухого тумана и ранцы-опрыскиватели, а специалисты, которые проводят дезинфекцию, обеспечиваются спецкостюмами и респираторами", - отмечается в сообщении "ГАЗа".

Группа также организовала закупку 30 аппаратов ИВЛ для больниц и выделяет из закупленных на заводах средств индивидуальной защиты около 500 000 масок для почти сотни медучреждений, интернатов, реабилитационных центров и других социальных учреждений городов, где работают предприятия группы. Так, на этой неделе нижегородская больница №13 получила от "ГАЗа" 5000 масок.

Горьковский автозавод совместно с дилерской сетью выделил волонтерам и благотворителям в 80 регионах РФ более 200 автомобилей.

Группа "ГАЗ" объединяет более 10 предприятий и выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.