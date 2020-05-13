Мурашко запретил угрожать студентам отчислением за отказ работать с больными COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что студентам старших курсов медицинских вузов не должны угрожать отчислением, чтобы заставить работать с коронавирусными больными, но при этом отметил, что наблюдается дефицит таких студентов.

"Система испытывает дефицит, но не в полном объеме в студентах 4-5-6 курса", - сказал Мурашко, выступая на правительственном часе в Госдуме в среду.

Он уточнил, что помощь студентов нужна в лабораториях, на амбулаторном приеме, для забора анализов, для работы на входе в медучреждение - замера температуры и т.п..

Однако министр подчеркнул, что работать в "красной зоне" могут только студенты старших курсов - обязательно при их согласии и отсутствии заболеваний.

При этом угрожать им для получения согласия на работу не должны, подчеркнул министр: "Разговора об академической задолженности или отчислении быть не должно".