Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

Мурашко запретил угрожать студентам отчислением за отказ работать с больными COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что студентам старших курсов медицинских вузов не должны угрожать отчислением, чтобы заставить работать с коронавирусными больными, но при этом отметил, что наблюдается дефицит таких студентов.

"Система испытывает дефицит, но не в полном объеме в студентах 4-5-6 курса", - сказал Мурашко, выступая на правительственном часе в Госдуме в среду.

Он уточнил, что помощь студентов нужна в лабораториях, на амбулаторном приеме, для забора анализов, для работы на входе в медучреждение - замера температуры и т.п..

Однако министр подчеркнул, что работать в "красной зоне" могут только студенты старших курсов - обязательно при их согласии и отсутствии заболеваний.

При этом угрожать им для получения согласия на работу не должны, подчеркнул министр: "Разговора об академической задолженности или отчислении быть не должно".

Михаил Мурашко Минздрав РФ коронавирус

Новости по теме

Новости

Минобрнауки рекомендовало вузам не повышать стоимость обучения в новом учебном году

В офис "Ленэнерго" пришли с обысками по делу о хищениях на стройке "Газпром Арены"

Глава Минздрава предложил не продавать алкоголь гражданам моложе 21 года

Глава Минздрава предложил не продавать алкоголь гражданам моложе 21 года

ЕГЭ снова перенесут, сдавать его будут только поступающие в вузы

ЕГЭ снова перенесут, сдавать его будут только поступающие в вузы

В Петербурге зафиксировали резкий рост заболеваемости внебольничной пневмонией

Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля

Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля

Более 22 млрд рублей доплат врачам за COVID-19 не дошли до адресатов

Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в РФ как напряженную, но управляемую

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Правительство РФ решило заменить генералам каракулевые шапки меховыми

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');