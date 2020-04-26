Завотделением Александровской больницы скончался в Петербурге с COVID-19

Фото: EPA/Максим Шипенков/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов с положительным анализом на COVID-19 скончался в Боткинской инфекционной больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по здравоохранению в воскресенье.

"Филлипов скончался. Коронавирус у него был подтверждён", - сказал собеседник агентства.

Ранее администрация Елизаветинской больницы сообщила о смерти анестезиолога Сергея Белошицкого, который работал в ней более 20 лет. В феврале 2020 года он перешел на работу в Александровскую больницу.

"Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга", - говорилось в сообщении.

Также, по данным городских властей, с начала апреля в Петербурге скончались четыре медсестры с подтвержденным COVID-19.

По данным на 23 апреля, в Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга находился 121 медработник с подтвержденным COVID-19. Трое из них были подключены к аппаратам ИВЛ.