В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - У сотрудников Мариинской больницы Санкт-Петербурга выявлен коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения в воскресенье.

"Все сотрудники больницы были протестированы на коронавирус. У 50 сотрудников анализ дал положительный результат. Все они либо помещены в больницу, либо отправлены на домашнее лечение", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе пока не уточняют точное число протестированных сотрудников и отделения, в которых они работали, однако подчеркивают, что никто из заразившихся в учреждении больше не находится.

Как добавили в пресс-службе, нужно дождаться всех результатов анализов.

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.

Также, по данным городских властей, с начала апреля в Петербурге скончались четыре медсестры с подтвержденным COVID-19.

По данным на 23 апреля, в Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга находился 121 медработник с подтвержденным COVID-19. Трое из них были подключены к аппаратам ИВЛ.