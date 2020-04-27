Эксперт спрогнозировал "дефолт в обе стороны" из-за ажиотажа вокруг квоты на экспорт зерна

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Стремительная скорость, с которой выбиралась вторая половина квоты на экспорт зерна из РФ, вызвала недоумение у ряда экспертов зернового рынка. Они не исключают, что те экспортеры, которые не задекларировали уже погруженное на суда зерно, могут понести серьезные убытки.

Первая половина квоты была выбрана с 1 по 22 апреля, с 24 апреля квота начала стремительно сокращаться и к середине дня 26 апреля, как сообщил Минсельхоз, была исчерпана.

"Реальные отгрузки в рамках квоты с 1 по 26 апреля составили 3,2 млн тонн, в том числе 2,7 млн тонн пшеницы. Остальной объем выбранной квоты - это бумаги. Говорить о том, что 3,8 млн тонн подтверждены зерном в портах или в вагонах - это нереально", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, уточнив, что последние 2 млн тонн были выбраны из квоты за полтора суток.

По его словам, квота "породила ажиотажный режим - за пять дней выбрать такой объем с подтвержденным зерном не способен никто, разве что хороший принтер". "А реальных отправок зерна-то нет", - добавил он.

Как считает Петриченко, такая ситуация породит "волну дефолтов", которая начнется с компаний, которые, как и предусматривает порядок, погрузили зерно, а затем должны были, но не успели оформить квоту, и докатится до сельхозпроизводителей.

"Такие экспортеры уже есть, и они окажутся в очень сложном положении - им придется отказываться как от уже заключенных контрактов на продажу зерна, так и от контрактов на его закупку у производителей, своего рода "дефолт в обе стороны", - сказал он.

Петриченко считает, что ограничение экспорта - это всегда контрпродуктивная мера. "Если бы не было квоты, экспортеры работали бы в спокойном режиме, экспорт за этот период, на который рассчитана квота, не превысил бы 8-9 млн тонн, это не нанесло бы никакого ущерба зерновому балансу", - заявил он.

О "необъяснимом взлете" выборки второй половины квоты и будущих проблемах заявил и генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его словам, проблема еще и в том, что некоторые экспортеры получили субсидии под перевозку зерна по железной дороге в сторону портов. "Теперь, получается, что везти зерно некуда", - сказал он.

При этом он отметил, что таких компаний немного.

Рылько также обратил внимание на то, что в настоящее время на Дальнем Востоке за рамками квоты остались 100 тыс. тонн кукурузы, а также 100 тыс. тонн сои, экспорт которой запрещен решением ЕЭК. "По этому региону надо принять отдельное решение и позволить аграриям вывезти эту продукцию", - сказал он.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также не исключает проблем у тех компаний, которые не успели получить долю в квоте. При этом он отметил, что значительная часть второй половины квоты выбрана под предварительные декларации, которые в соответствии Таможенным кодексом ЕАЭС предусматривают, что декларант может не указывать в таможенной декларации сведения, которые ему не известны на момент подачи деклараций. Но они должны быть дополнены до выпуска товаров с таможенной территории.