Ректор МГУ сообщил о планах создания научных школ в университете

Факультеты при этом останутся факультетами, их автономия и руководство сохранятся, заверил он

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ликвидировать или реструктурировать факультеты руководство МГУ не планирует, обсуждается только идея объединить их научные исследования в рамках научных школ, заявил телеканалу "Россия-24" ректор университета Виктор Садовничий.

По его словам, это хотят сделать, "не затрагивая никакой административной структуры". Речь идет о создании научных школ по самым востребованным направлениям.

Для примера ректор привел создание математической школы мирового уровня, в которую вошли механико-математический факультет, факультет вычислительной математики и вычислительный центр МГУ. Они при этом не поменяли административно-управленческую структуру, оставшись факультетами. Их научные исследования координирует совет.

"Точно так же я хотел бы укрупнить задачи в научных исследованиях - науки о жизни, науки о Земле, науки об обществе. Так принято во всех западных развитых университетах, да и у нас. Поэтому такая идея существует - укрупнить наши научные исследования. Не затрагивая ни автономию факультетов, ни руководство факультетов. И мы будем это делать обязательно, потому что мы не можем сейчас распыляться по очень узким направлениям", - сказал Садовничий.

Создание научных школ - это часть новой программы развития университета, объяснил он. Решение по программе будет обсуждаться и приниматься в сентябре на общем собрании коллектива МГУ. Он объяснил, что сейчас программу не обсуждают, поскольку нет возможности собраться.

По словам ректора, научные школы, образовнаные над факультетами, должны позволить студентам выбирать более широкие направления обучения и индивидуальную образовательную траекторию, не ограничиваясь "узким коридором" своего факультета. Для перевода на другое направление сейчас студенту нужно сдавать до десяти экзаменов и зачетов, в новой же структуре научных школ организовать такую мобильность в подготовке студентов будет проще: учебные программы факультетов в рамках одной школы будут интегрированы.

Ранее "Проект" и "Инициативная группа МГУ" сообщили о подготовке реформы структуры университета, которая предполагает объединение существующих четырех десятков факультетов, институтов и лабораторий в 14-16 школ, которые возглавят назначенные руководители. Деканы факультетов и завлабы останутся руководителями направлений. По данным источников этих ресурсов, основной массе преподавателей о реформе не сообщалось, но в начале апреля Садовничий объявил о начале ее подготовки.

Декан факультета ВМК Игорь Соколов подтвердил "Инициативной группе", что принципиальное решение по созданию научных школ уже принято, и добавил, что вопрос обсуждался на Совете деканов в начале года. Опрошенные "Коммерсантом" руководители некоторых факультетов говорили, что не в курсе.

Против реформы в описанном виде выступило авторитетное в научных кругах сообщество академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН "Клуб 1 июля". Там указали, что такой шаг может негативно сказаться на образовательной и научной деятельности университета.