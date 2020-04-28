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Самарский министр промышленности не выдержал "темпа работы"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправил в отставку министра промышленности и торговли Михаил Жданова, сообщила пресс-служба правительства региона.

Пандемия коронавируса

"Сейчас такое время, которое проверяет людей. Проверяет не только их профессионализм, но и, что называется, волю к победе, командный дух. Не все сегодня выдерживают такой темп, напор", - объяснил Азаров через пресс-службу.

По его словам, в этих условиях чиновникам приходится брать на себя ответственность и быстро принимать решения.

"Организовывать лично - не прячась за формулярами чиновничьими, а просто брать и обеспечивать область ИВЛ, средствами индивидуальной защиты и т.д. Этот период - очень тяжелый, когда правительство работает 24\7, это период испытаний. Но и люди проявляются по-разному. Не все этот ритм выдерживают", - констатировал губернатор.

Жданов возглавил областное министерство в 2018 году. До этого чиновник работал в качестве первого заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

Ранее в условиях пандемии в отставку ушел глава Минздрава региона Михаил Ратманов. Он возглавил управление организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства.

С началом пандемии руководители российских регионов получили от президента расширенные полномочия. В частности, они получили право вводить и отменять карантинные меры судя по эпидемиологической обстановке на территории своего региона.

Самарская область Дмитрий Азаров Минпромторг Михаил Жданов коронавирус Михаил Ратманов Минздра

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