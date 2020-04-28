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Минсельхоз посоветовал трейдерам, не получившим квоту на экспорт зерна, направить его в ЕАЭС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Трейдеры, которые закупили зерно, но не успели получить квоту на его экспорт из России, могут перенаправить его на внутренний рынок или на рынки стран ЕАЭС, считают в Минсельхозе РФ.

"В настоящее время в России и странах ЕАЭС отмечается высокая потребность в зерне со стороны переработчиков, в связи с чем трейдеры имеют возможность перенаправить продажи и реализовать зерно на рынке нашей страны и государств Союза", - сообщает пресс-служба ведомства.

Там также сообщили, что обращение "Опоры России", в котором поднята проблема компаний, закупивших зерно, загрузивших его в суда, но не получивших квоты, будет рассмотрено в министерстве "в установленном порядке".

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При этом в пресс-службе обратили внимание на то, что расчет остатка квоты производится на основе данных Федеральной таможенной службы, в соответствии с ними в настоящий момент квота выбрана в полном объеме.

"Российское зерно пользуется повышенным спросом на рынках третьих стран, и отсутствие мер контроля может привести к нехватке зерна на внутреннем рынке. Министерство планирует использовать данный механизм и в дальнейшем", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось, "Опора России" отметила стремительную выборку второй половины квоты на экспорт зерна и попросила Минсельхоз решить вопрос с экспортом зерна теми компаниями, которые закупили зерно, но не успели получить под него квоту.

"По мнению наших экспертов, это (стремительное исчерпание квоты - ИФ) стало возможным за счет применения неполного таможенного декларирования товара, при этом любые формы предварительного декларирования запрещены", - говорилось в письме.

"На сегодняшний день у многих компаний-экспортеров зафрахтованы суда, подписаны контракты с зарубежными покупателями, товар находится в портах, либо в хранилищах рядом с портами. Компании не предполагали и не могли предполагать такое стремительное исчерпание квоты. Теперь же у них существует существенный риск многомиллиардных убытков. Помимо финансовых убытков, экспортеры зерна, многие из которых являются субъектами малого и среднего предпринимательства, понесут и колоссальные репутационные потери", - предупреждала "Опора России".

Минсельхоз

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