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Посольство РФ установило контакт еще с восемью застрявшими в США школьниками

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Почти 300 российских граждан улетели в Россию рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из Лос-Анджелеса, посольство прорабатывает вопрос о возвращении из США еще восьми школьников, с которыми удалось связаться в последние дни, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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"Всего на рейс зарегистрировались 298 человек, в том числе 11 младенцев. Посадка прошла без серьезных проблем. Желаем пассажирам счастливого пути и скорее добраться домой. Мы постарались сделать для этого все возможное", - сказал Антонов журналистам.

Он отметил, что среди пассажиров рейса - 49 человек из так называемого "гуманитарного списка", сформированного дипломатами Посольства.

"В его состав вошли соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди", - пояснил российский посол.

По его словам, российские дипломаты "в этот раз эффективно поработали с главами 18-ти субъектов России, чьи жители оказались в трудном положении и не могли заблаговременно вернуться домой". "Многие регионы живо откликнулись на наше обращение. Их главы связались с Оперативным штабом и урегулировали вопросы карантина. В результате в самолет дополнительно посадили 38 пассажиров из Севастополя, Татарстана, Иркутской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей. Важно, что 45 человек из Санкт-Петербурга напрямую будут доставлены к себе домой в северную столицу", - рассказал Антонов.

Кроме того, как сообщил российский посол, "удалось обеспечить прибытие в аэропорт Лос-Анджелеса 12 росграждан, находившихся на отдаленных тихоокеанских островных территориях - остров Гуам, Гавайские острова".

"Что касается, российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них - всех остальных мы вывезли ранее. До Лос-Анджелеса им было добираться далеко и неудобно. Будем прорабатывать их возвращение следующим рейсом с восточного побережья", - подчеркнул Антонов.

Он отметил, что российские дипломаты "находятся в постоянном контакте с родителями школьников".

"Продолжим информирование о подготовке к возвращению тех, кто еще остается в США, возможностях по получению помощи, формировании следующих гуманитарных списков", - заключил посол РФ в США.

Как сообщалось, четвертый по счету вывозной рейс из США авиакомпании "Аэрофлот" SU 107 вылетел по маршруту Лос-Анджелес - Санкт-Петербург - Москва в 16:05 по времени Лос-Анджелеса (5 мая, 02:05 мск).

США Россия Лос-Анджелес Москва Петербург Аэрофлот Коронавирус

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