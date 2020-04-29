В военных госпиталях РФ подготовили почти 7 тыс. коек для приема зараженных COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ подготовило почти 7 тыс. коек для возможной госпитализации военных с коронавирусом и 30 тыс. мест в обсерваторах, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"В военных госпиталях подготовлено 6 745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих. Для изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов", - заявил Шойгу на коллегии Минобороны в среду.

По его словам, для диагностики COVID-19 среди военнослужащих развернуты 23 специализированные лаборатории, способные проводить до 11,5 тыс. тестов в сутки. Министр подчеркнул, что "по-прежнему борьба с этим злом (коронавирусом - ИФ) остается актуальной темой мировой повестки".

В связи с этим он поручил продолжить мероприятия по борьбе с коронавирусом в Вооруженных силах, обеспечить необходимую медпомощь инфицированным военнослужащим, регулярно пополнять запасы лекарств и средств защиты, тестировать пациентов с подозрением на коронавирус.

Кроме того, Шойгу также сообщил, что еще шесть построенных военными медцентров будут введены в эксплуатацию в четверг, 30 апреля

"По поручению президента Российской Федерации ведется строительство 16 многофункциональных медицинских центров. Два из них - в Нижнем Новгороде и Одинцове - уже сданы. Завтра будут введены в эксплуатацию еще шесть центров, а до 15 мая - оставшиеся", - рассказал министр.

По его словам, также для лечения инфекционных больных подготовлено к развертыванию семь мобильных подразделений на 700 мест, выделено 86 врачебно-сестринских бригад.

На госпитальном судне "Иртыш" развернуто 450 мест под размещение неинфицированных пациентов, чтобы разгрузить госпитали Минобороны на Дальнем Востоке для приема больных с COVID-19, добавил Шойгу.

Накануне, 28 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что количество российских военнослужащих с подтвержденным диагнозом коронавирус увеличилось до 960. Кроме того, COVID-19 обнаружен у 1041 человека в вузах Минобороны, 277 преподавателей и воспитанников довузовских учреждений, 259 человек из числа гражданского персонала военного ведомства.