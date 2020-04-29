Минобороны РФ создало резервные врачебные бригады для борьбы с COVID-19 по всей стране

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России сформировало резервные врачебные бригады из курсантов и слушателей старших курсов Военно-медицинской академии имени Кирова для оказания помощи зараженным коронавирусом в военных частях и гарнизонах по всей стране, доложил замглавы ведомства Тимур Иванов.

"На сегодняшний день бригады укомплектовываются и готовы будут приступить к работе в кратчайшие сроки", - доложил Иванов министру Сергею Шойгу на коллегии Минобороны в среду. По словам замминистра, члены таких бригад проходят специализированный курс подготовки по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Проведите все тренировки для того, чтобы мы понимали, насколько они подготовлены для оказания той помощи, которую мы от них ожидаем", - поручил Шойгу. Он приказал сформировать из курсантов и слушателей старших курсов специальные бригады, чтобы в случае необходимости привлечь их для оказания помощи в частях и гарнизонах по всей стране.

Ранее в среду Шойгу рассказал, что Минобороны подготовило почти 7 тыс. коек для возможной госпитализации военных с коронавирусом и 30 тыс. мест в обсерваторах.