Новый образ жизни после выхода из самоизоляции готовы сохранить лишь 8% россиян

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Больше половины россиян после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, собираются полностью отказаться от новой привычки работать, совершать покупки и проводить досуг онлайн, при этом только 8% опрошенных намерены полностью сохранить новые привычки жизни, следует из данных опроса, проведенного специалистами сайта Стопкоронавирус.рф.

В опросах, проведенных в канале стопкоронавирус в Telegram с 22 по 28 апреля, приняли участие от 23 до 81 тыс. подписчиков.

Выяснилось, что почти 80% россиян ждут окончания карантинных мер не раньше конца мая, и когда они закончатся, 8% сохранят полностью новые привычки - переведут в онлайн свои покупки, походы в кино и театры. Однако большинство откажутся от таких привычек: 52% вернут все обратно в офлайн, а 40% опрошенных полагают, что после окончания эпидемии онлайна в их жизни все-таки станет больше.

Возникшие изменения в жизни смогла принять половина респондентов, участвовавших в опросах портала. 22% опрошенных пока находятся в стадии депрессии, по 9% - в состояниях торга и отрицания, 10% - разгневаны.

За время карантина у многих россиян возникла потребность в помощи. Так, треть опрошенных (33%) хотела бы получить помощь в поиске работы, четверти нужна помощь в доставке продуктов, 19% нуждаются в поддержке психолога, а 5% - в помощи коуча. При этом 18% опрошенных хотели бы просто с кем-то поговорить.

Коронавирус изменил привычки - большинство россиян уже привыкли носить маску в вне дома - 59% надевают маски разных уровней защиты, 8% - респиратор. При этом треть опрошенных маски не носит.

Согласно данным специалистов портала, россияне в условиях самоизоляции задумались о правильном питании: стали есть больше овощей, меньше жареного и жирного, отказались от сахара. В итоге, по данным опроса, 44% сохранили прежний вес, 13% похудели, но 43% все же поправились.

Большинство опрошенных уже стали или только планируют заниматься спортом дома и только 25% не стали тренироваться дома. У тех, кто осознал важность физических нагрузок, наибольшей популярностью пользуется просто ходьба по дому (17%), силовые тренировки (10%), кардио тренировки (8%), функциональный тренинг, йога и растяжка (по 6%). 22% еще не начали заниматься, но у них появилось такое желание.

В результате опроса специалисты также узнали, что ровно половина проводят самоизоляцию в компании домашних животных. Еще 7% готовы приобрести себе питомца. При этом 5% опрошенных завели себе кота, собаку или другое животное во время карантина.

Специалисты изучили, как изменился рабочий день опрошенных. 51% работает дома на ноутбуке, 23% продолжают работу на стационарных компьютерах, а еще 23% россиян полностью перешли на смартфоны. Планшет стал самым непопулярный девайсом для работы: его используют только 5%.

Для тех, кто трудится из дома, наиболее удобна для работы домашняя одежда (81%). Однако 5% для поддержания рабочей формы надевают офисную одежду, а 14% остаются в пижаме.

Остающееся после работы и сэкономленное на дороге время 22% россиян используют чтобы просто отдохнуть - поспать и поесть. Еще 22% предпочитают смотреть фильмы и сериалы, а 20% стараются в свободное время еще поработать. 9% читают книги, по 7% учатся или проводят время с детьми, 5% занимаются спортом, по 4% смотрят телевизор или готовят.