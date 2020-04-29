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Ростуризм предложил в первую очередь открыть гостиницы с медицинской лицензией

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ростуризм предлагает в рамка поэтапного снятия карантинных ограничений в гостиничной отрасли в первую очередь открыть объекты размещения, имеющие медицинские лицензии. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Экономический кризис

По ее словам, Ростуризм договорился с Роспотребнадзором, что составит свой план для восстановления отрасли, поскольку в агентстве чувствуют рынок, знают, что там происходит и ежедневно общаются с рестораторами и отельерами. В подготовке плана Ростуризм учитывает и интересы бизнеса, и безопасность туристов, заверила она.

Конкретные даты будут зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, отметила Догузова.

Отельеры уже предложили разрешить им начать постепенно открывать гостиницы и рестораны с 12 мая. Предложения по постепенному запуску объектов гостеприимства сформулировали в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ) вместе с Ассоциацией малых отелей Крыма.

Открывать кинотеатры, театры, цирки, зоопарки и досуговые центры с ограничениями по вместимости и рассадке посетителей, по мнению отельеров, можно будет с начала лета.

28 апреля президент Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить рекомендации регионам по постепенному выходу из режима ограничений с 12 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ростуризм Зарина Догузова Крым ОСИГ Владимир Путин коронавирус

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