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В Кремле не стали прогнозировать сроки возобновления международного авиасообщения

В Кремле не стали прогнозировать сроки возобновления международного авиасообщения
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал прогнозировать сроки возобновления международного пассажирского авиасообщения, прекращенного в связи с пандемией коронавируса.

"Мы с вами можем прогнозировать все что угодно, но четкого понимания нет ни у кого", - сказал Песков в интервью RTVI.

Совладелец "Шереметьево" ранее предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в июле 2020 года.

Поручение прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно вступило в силу 27 марта.

Россия Дмитрий Песков

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