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"Аэроэкспресс" заменит большинство поездов до "Шереметьево" автобусами

"Аэроэкспресс" заменит большинство поездов до "Шереметьево" автобусами
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Компания "Аэроэкспресс" временно отменила большинство поездов, которые курсируют между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево". Это связано со временным закрытием перехода между терминалами В и Е аэропорта с 21 по 31 мая.

В эти дни с Белорусского вокзала будут отходить только два поезда - с отправлением в 7:05 и 16:05. Из аэропорта ежедневно будут отправляться по три поезда - в 6:15, 8:15 и 17:15.

Поезда "Аэроэкспресс" прибывают в зону терминала Е, все внутренние авиарейсы в настоящее время обслуживаются в терминале В, напомнила компания.

Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". С 21 мая компания будет отправлять автобусы каждые 30 минут с 7:00 до 21:00 в сторону аэропорта и с 7:30 до 21:30 из аэропорта.

"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров по железной дороге в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". У компании 11 двухэтажных поездов Stadler и семь одноэтажных электричек, в "Шереметьево" у нее собственный терминал. Компания принадлежит Искандару Махмудову, Андрею Бокареву и структурам "Трансгрупп". Еще 25% оператора принадлежит РЖД.

Аэроэкспресс Москва Шереметьево Белорусский вокзал

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