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Верховный суд запретил штрафовать водителей за просроченные после 1 февраля права

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Водителей нельзя штрафовать за езду с правами, срок действия которых истек с 1 февраля, это не является административным нарушением, разъяснил Верховный суд. Об этом говорится в обзоре вопросов, связанных с принятием новых законов и решений из-за коронавируса.

Пандемия коронавируса

Ссылаясь на президентский указ от 18 апреля о признании действительными некоторых документов граждан, ВС указал, что права с истечением срока действия с 1 февраля по 15 июля должны считаться действительными.

Так же суд рекомендует решать вопрос о наличии либо об отсутствии у человека водительских прав при выявлении административных правонарушений, таких, как передача руля лицу, не имеющему прав, пьяное вождение и другие.

Ранее в МВД объявляли, что права, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены. Порядок замены министерство обещало определить позднее.

МВД Верховный суд коронавирус

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