Песков заявил, что не обещал возможной раздачи денег россиянам на фоне COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неверной трактовкой его слов сообщения СМИ о возможном оказании россиянам прямой материальной помощи на фоне осложнения экономической ситуации из-за коронавируса.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили про его интервью каналу RTVi, вышедшее в ночь на четверг, где он не исключил возможности раздачи денег россиянам в связи с кризисом из-за коронавируса.

"Этого не было. Это ошибочная подача информации", - отреагировал Песков.

Ранее возможность "раздачи денег" исключила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, активные прямые вливания в экономику из средств Центробанка - так называемые "вертолетные деньги", не актуальны для России.

В середине апрелягруппа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех россиян на период пандемии коронавируса. Они предлагали предоставить пособия в размере 25 тыс. рублей на взрослого и 15 тыс. на ребенка всем гражданам РФ за счет средств федерального бюджета.