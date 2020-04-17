Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб.

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.

"Мы настаиваем на том, что государство должно выполнить свою конституционную социальную роль и призываем предоставить достаточные пособия (25 тыс. рублей на взрослого и 15 тыс. на ребенка) всем гражданам РФ за счет средств федерального бюджета", - говорится в обращении, текст которого есть в распоряжении "Интерфакса".

Кроме того, депутаты просят реализовать антикризисные предложения, составленные Ассоциацией независимых депутатов, депутатами Мосгордумы и других региональных парламентов.

В обращении утверждается, что "государством накоплены огромные резервы на "черный день", и "этот день настал для большинства жителей России". "Поддержка граждан и экономики сейчас совершенно необходима. Без этого лишенные дохода люди будут вынуждены массово нарушать самоизоляцию в поисках средств для пропитания, что чрезвычайно затруднит борьбу с эпидемией. Кроме того, прямая финансовая помощь - лучший способ поддержать платежеспособный спрос, а через него - всю экономику", - считают депутаты.

Под обращением, помимо Тимонова, подписались депутаты Мосгордумы от КПРФ и "Яблока", депутат петербургского заксобарния от Партии роста Максим Резник, "яблочники" Эмилия Слабунова и Лев Шлосберг, а также муниципальные депутаты Москвы и Петербурга.