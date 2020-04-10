В правительстве задумались о распространении "доступного интернета" на смартфоны

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ намерено распространить эксперимент по бесплатному доступу к социально-значимым интернет-ресурсам и на мобильный интернет, в связи с чем ведутся переговоры с операторами связи, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Вы знаете, что есть эксперимент - наиболее популярные сервисы - доступ к ним операторы предоставляют бесплатно. Пока, конечно, только для фиксированного интернета, но следующим шагом, я уверен, что мы договоримся и с мобильными операторами", - сказал Чернышенко в обращении к участникам Петербургского юридического форума, который проводится в онлайн-формате.

По его словам, такие переговоры идут и согласие может быть получено в самое ближайшее время.

Чернышенко отметил, что время в самоизоляции даёт возможность людям "прикоснуться к новым сервисам и попробовать новые возможности, - то, до чего, может быть, раньше и не доходили руки".

Тем не менее, в реальности после коронавируса, когда ограничительные меры будут сняты, все эти сервисы должны стать коммерческими.

"Нам очень важно, чтобы эти сервисы потом стали коммерческими, чтобы в нормальной жизни приходилось уже потом, если это услуга будет востребована, платить. И конечно, к этому нужно уже готовиться, эти сервисы все оттачивать, хотя сейчас мы делаем все для того, чтобы эти сервисы были максимально доступны", - сказал Чернышенко.

Минкомсвязи РФ 31 марта утвердило список социально-значимых ресурсов, которые будут участвовать в эксперименте по бесплатному доступу к нему граждан, проводимому с 1 апреля по 1 июля; перечень может меняться, но не чаще, чем раз в неделю.

В перечень ресурсов, опубликованных на сайте Минкомсвязи, вошел 391 ресурс. Они разделены на несколько категорий: Социальные сети и сообщества; Электронная почта; Мессенджеры и облачное хранение файлов; Погода; Поиск; онлайн медиа и Новостные агрегаторы, Карты, транспорт; Авто; Культура, литература и искусство; Образование и обучение; Здоровье и Здоровый образ жизни; Наука; Спорт; Государственные органы и сервисы; Справочные системы; Работа и карьера; Доставка; Агрегаторы и маркетплейсы, а также Социальные и волонтерские сервисы.

Приказ Минкомсвязи о проведении эксперимента и перечень ресурсов были опубликованы 6 апреля.

В приказе сказано, что эксперимент распространяется только на домашний интернет: "Услуги "доступного интернета" не предоставляются в рамках оказания услуг подвижной радиотелефонной, подвижной спутниковой связи и подвижной радиосвязи в выделенной сети связи". Также услуги "доступного интернета" не должны использоваться для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

"Востребованность информационного ресурса определяется на основе общедоступных данных о его посещаемости",- отмечается в документе.

Участниками эксперимента на добровольной основе стали ПАО "Ростелеком"; ПАО "МТС"; ПАО "Вымпел-Коммуникации" ("Билайн"); ПАО "МегаФон"; АО "ЭР-Телеком Холдинг".