Почти 400 ресурсов примут участие в эксперименте по "доступному интернету"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минкомсвязь РФ утвердила список социально-значимых ресурсов, которые будут участвовать в эксперименте по бесплатному доступу к нему граждан, проводимому с 1 апреля по 1 июля; перечень может меняться, но не чаще, чем раз в неделю.

В перечень ресурсов, опубликованных на сайте Минкомсвязи, вошла 391 ресурс, разделенные на несколько разделов: Социальные сети и сообщества; Электронная почта; Мессенджеры и облачное хранение файлов; Погода; Поиск; онлайн медиа и Новостные агрегаторы, Карты, транспорт; Авто; Культура, литература и искусство; Образование и обучение; Здоровье и Здоровый образ жизни; Наука; Спорт; Государственные органы и сервисы; Справочные системы; Работа и карьера; Доставка; Агрегаторы и маркетплейсы, а также Социальные и волонтерские сервисы.

Приказ Минкомсвязи России № 148 "О проведении эксперимента об оказании гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ для использования социально значимых информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" также опубликован на сайте ведомства в понедельник. Он датирован 31 марта.

В приказе сказано, что эксперимент распространяется только на домашний интернет: "Услуги "доступного интернета" не предоставляются в рамках оказания услуг подвижной радиотелефонной, подвижной спутниковой связи и подвижной радиосвязи в выделенной сети связи". Также услуги "доступного Интернета" не должны использоваться для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

"Востребованность информационного ресурса определяется на основе общедоступных данных о его посещаемости",- сказано в приказе.

Участниками эксперимента, согласно приказу, на добровольной основе являются ПАО "Ростелеком"; ПАО "МТС"; ПАР "Вымпел-Коммуникации" ("Билайн"); ПАО "МегаФон"; АО "ЭР-Телеком Холдинг".

"При проведении эксперимента участникам эксперимента рекомендуется предоставлять гражданам РФ возможность использования информационных ресурсов, указанных в Перечне, размещенных на сайтах и (или) через мобильные приложения, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в приказе.

В нем отмечается, что "изменение (обновление) Перечня осуществляется по мере необходимости, но не чаще одного раза в неделю".

Согласно приказу, по истечении месяца с даты его издания, то есть с 1 мая, при оказании услуг "доступного Интернета" использование информационных ресурсов, указанных в Перечне, за исключением информационных ресурсов, отнесенных к категориям "культура, литература и искусство", "образование и обучение", "здоровье и здоровый образ жизни" и "наука", должно осуществляться на отдельных версиях таких информационных ресурсов, в рамках которых отсутствует трансляция потокового видео.

До этого времени владельцы указанных сайтов должны "сформировать отдельные версии информационных ресурсов, в рамках которых отсутствует трансляция потокового видео".

"При формировании таких разделов (версий) информационных ресурсов, размещенных на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используются доменные имена, согласованные с Минкомсвязью России", - сказано в приказе.

В нем отмечается, что по истечении месяца с даты издания настоящего приказа Минкомсвязь России вправе исключить из Перечня информационные ресурсы, не соответствующие требованиям об отсутствии стримингового видео.

1 апреля глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе онлайн-совещания у президента Владимира Путина сообщил, что пилотный проект по бесплатному доступу к интернету для граждан, находящихся в самоизоляции, продлится до 1 июля, к нему присоединятся как крупные, так и небольшие интернет-провайдеры, задолженность за интернет не приведет к его отключению.

"Пилот у нас стартовал с сегодняшнего дня, закончится, по планам, 1 июля. Мы надеемся, что кроме крупных операторов, к этой инициативе присоединятся также небольшие интернет-провайдеры", - сказал министр.

Он уточнил, что сейчас в нем участвуют пять крупнейших операторов связи, которые охватывают 70% домохозяйств. Все они, по словам Шадаева, "поддержали инициативу в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет, и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально значимых сайтов".

"Фактически мы говорим о том, что мы вводим обязательный минимальный социальный стандарт доступа к интернету", - пояснил глава Минсвязи.

Шадаев подчеркнул, что операторам связи нужно небольшое время, чтобы перенастроить свое оборудование, "но уже с сегодняшнего дня, если у абонента нет денег на счету, операторы обеспечивают непрерывное оказание связи".

Шадаев рассказал о том, как отбирались ресурсы для социального интернет-пакета, и заверил, что у него "включили то, что реально востребовано нашими гражданами".

По его словам, это на 99% российские ресурсы: популярные российские соцсети и сообщества, сервис электронной почты, мессенджеры, новостные сайты, сайты онлайн-медиа, а также востребованные ресурсы в сфере образования, медицины, культуры, науки и спорта. Также, добавил министр, в перечень вошли сайты госорганов и госуслуг, крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы и сервисы доставки, электронные банковские и финансовые сервисы, сервисы по поиску работы.

"Представляется, что в этом перечне есть все, что нужно для комфортного пребывания дома и для работы", - полагает Шадаев.

Он отметил, что список остается открытым и будет пополняться. "Нам важно найти баланс между бесплатным соцпакетом и возможностями наших операторов связи. Поиску этой золотой середины, собственно, и будет посвящен эксперимент", - сказал глава Минкомсвязи.