В офтальмологической больнице Якутска СOVID-19 заразились 48 человек

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Около полусотни человек заразились COVID-19 в республиканской офтальмологической больнице в Якутске, сообщил в субботу оперативный штаб республики по борьбе с коронавирусом.

"Первых заболевших здесь выявили 26 апреля. СOVID-19 обнаружили у 4 человек - у врача, медсестры и двух санитарок. Однако источник заражения выявить не удалось. В клинике 48 заболевших, в том числе медперсонал, члены их семей и пациенты. Все они госпитализированы в инфекционный стационар", - рассказали в штабе.

У одного человека диагностирована пневмония, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У остальных заболевание протекает в легкой форме, состояние стабильное.

Установлено 679 контактных лиц, которые продолжают сдавать анализы. Часть из контактировавших с зараженными помещена в обсерватор, который развернули там же, в офтальмологической больнице. Остальным предписано соблюдать режим самоизоляции.

В больнице проведена дезинфекция. Экстренный кабинет офтальмологии открыли при республиканской больнице №2 - Центре экстренной медицинской помощи.

Глава республики Айсен Николаев заявил, что в офтальмологической больнице проходит служебное расследование.

По данным на субботу, в Якутии подтверждено 263 случая коронавируса, 36 человек выздоровели, четверо умерли.