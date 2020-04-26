Первая пациентка с коронавирусом умерла в Якутии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Женщина 65 лет с коронавирусной инфекцией скончалась в клинической инфекционной больнице Якутска, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в инстаграм.

"В Якутске умерла пациентка с коронавирусной инфекцией. Ей было 65 лет. Женщина поступила в больницу уже на поздней стадии заболевания в тяжелом состоянии. Наши врачи делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Возраст и многочисленные сопутствующие хронические заболевания сыграли свою роль", - написал Николаев.

Как отмечает оперативный штаб республики, женщина поступила в больницу 12 апреля в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, 13 апреля ей диагностировали коронавирус.

"С 15 апреля она находилась на аппарате ИВЛ. У пациентки были сопутствующие тяжелые хронические заболевания, в том числе обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма. Кроме того, у женщины была единственная почка", - говорится в сообщении.

В Якутии зарегистрировано 145 случаев коронавируса, 18 человек уже выздоровели.