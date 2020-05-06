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Министр просвещения не исключил возможности переноса ЕГЭ из-за коронавируса

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что пока решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не принято: такой сценарий не исключается, но о точных датах говорить рано.

"Я не исключаю перенос срока единого государственного экзамена на более поздние сроки. О точных датах говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенно", - сказал Кравцов, которого цитируют в пресс-службе Минпросвещения России в среду.

Он напомнил, что пока проведение ЕГЭ планируется начать 8 июня, однако после 12 мая, возможно, решение будет скорректировано.

Как ранее в среду сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в правительстве, ЕГЭ в зависимости от развития ситуации с COVID-19 может быть перенесен на середину июля - начало августа. При этом, по словам собеседника агентства, начало учебного года при таком сценарии может быть отложено до 1 октября.

Сергей Кравцов Минпросвещения ЕГЭ коронавирус

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