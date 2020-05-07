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Что произошло за день: четверг, 7 мая

Масочный режим в Москве, задержание красноярского бизнесмена и возвращение Саакашвили в украинскую политику

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом. В стране уже 177 160 заболевших. Суточный прирост составил 11 231 человек (6,8%). Главный инфекционист Минздрава считает, что COVID-19 может активно продолжать распространяться в РФ до июня.

- Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая. Продолжает действовать запрет на работу большинства организаций, учреждений культуры, парков и каршеринга. Однако с 12 мая к работе могут вернуться промпредприятия и строители. Кроме того, в столице вводится обязательное ношение масок и перчаток в транспорте, общественных местах и магазинах. За нахождение без маски в транспорте обещают штрафовать на 5 тыс. рублей. При этом в столице за сутки выписали больше пациентов с коронавирусом, чем госпитализировали. По оценкам Сергея Собянина, в городе заражено около 300 тыс. человек.

- В Красноярске задержали бизнесмена и политика Анатолия Быкова. Бывший депутат краевого заксобрания и бывший председатель совета директоров КрАЗа ранее уже становился фигурантом уголовных дел. Сейчас его заподозрили в организации убийства члена ОПГ и его приятеля в 1994 году.

- У "Омбудсмена полиции" Воронцова выпилили дверь и провели обыск. В полиции сообщают, что фигуранту вменяется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов столицы. Потерпевший отказался платить вымогателю, и его личные фотографии оказались в интернете.

- Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ Нацсовета реформ Украины. Ранее ему прочили пост вице-премьера по реформам, но после протестов официального Тбилиси отказались от этой идеи.

- В Китае начали расследование случая с вибрирующим 16-километровым мостом. Мост Хумэнь в Гуанчжоу начал вибрировать, когда по нему ехали автомобили. По версии экспертов, причиной этого стали пластиковые аварийные барьеры, которые изменили аэродинамическую структуру моста. Он продолжил вибрировать и после того, как барьеры убрали, но инженеры уверяют, что это происходит по инерции и скоро прекратится.

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