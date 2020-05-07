В Минздраве дали прогноз по активному распространению коронавируса

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что коронавирус может активно продолжать распространяться в России до июня.

"До июня-месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами, возможно, и после июня, но надеюсь, что эпидемический процесс развивается по своим законам, и наши мероприятия не дадут более 100 дней вирусу циркулировать", - сказала Малинникова в интервью "России 24" (ВГТРК) в четверг.

Она считает, что, скорее всего, вирус "займет свое место среди других", то есть станет сезонным.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил 3 мая, что отдельные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в России придется продлить до тех пор, пока не появится вакцина от COVID-19 или эффективные медикаменты. По его словам, Он сказал, что на основе имеющейся базы пациентов будет несложно создать "паспорт иммунитета", который можно будет использовать до выпуска вакцины.

Ранее исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна проанализировали имеющиеся данные по заболеванию COVID-19 и составили графики того, когда в разных странах может закончиться пандемия коронавируса. По их данным, пандемия на 100% завершится в РФ к 7 августа (ранее университет называл дату около 20 июля). С вероятностью 97% пандемия завершится в РФ к 23 мая.