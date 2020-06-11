Финляндия оставит границу с Россией закрытой до 14 июля

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии объявило, что ограничения по пересечению границы с Россией продлятся как минимум до 14 июля из-за коронавируса.

"Ограничения перемещения на внешних границах, то есть на финско-российской границе и в отношении прибывающих из других третьих стран лиц, действуют до 14 июля. На внешних границах разрешается возвращение в Финляндию, транзит в аэропорту Хельсинки "Вантаа", а также другое необходимое движение. Въезд в страну членов семей граждан Финляндии разрешен для граждан всех стран", - говорится в пресс-релизе кабмина.

С 14 июня правительство отменяет карантин для приезжающих из Норвегии, Исландии и стран Балтии.

Ограничительные меры на границе со Швецией остаются в силе. Въезд в Финляндию из этой страны разрешен только в ряде случаев, например, по семейным обстоятельствам.

Правительство также разрешит с июля проводить мероприятия численностью до 500 человек на открытом воздухе, но при соблюдении социлаьного дистанцирования.

В Финляндии подтверждено 7064 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки их число увеличилось на 24, умерли 325 заболевших.