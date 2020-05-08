Психолог предостерег от запугивания как средства борьбы с коронавирусом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В борьбе с коронавирусом нельзя искусственно нагнетать страх перед инфекцией, поскольку это может дать обратный эффект и люди начнут недооценивать реальную угрозу, заявил "Интерфаксу" доктор психологических наук, завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.

Он отметил, что сообщения о ситуации в разных странах бывают "перенасыщены данными не только о количестве заболевших, но и о числе смертей". Однако, по его словм, делать ставку только на страх - опасно.

"Я понимаю, что с помощью этих данных хотят наглядно показать, почему так важно соблюдать карантин. Но на деле мы увеличиваем тревожность. Надо понимать, что, если нас пугают и мы при этом не можем защитить себя и повлиять на ситуацию, то включаются защитные механизмы: люди начинают преуменьшать угрозу и неправильно оценивать ситуацию", - объяснил эксперт.

В этом он видит причину появления сторонников версии, что "проблемы коронавируса нет вообще". Такое утверждение он назвал деструктивным.

Еще в середине апреля Генпрокуратура России, отслеживающая в интернете сообщения о коронавирусе, которые считает фейковыми и способными принести вред обществу, потребовала заблокировать публикации о безопасности коронавирусной инфекции.