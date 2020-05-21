Новую российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей начнут продавать за рубеж

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" начинает продвигать на международный рынок радиолокационную станцию, способную обнаруживать гиперзвуковые цели, сообщила компания.

"Сегодня Рособоронэкспорт выводит на рынок новейшую радиолокационную станцию, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели. При разработке экспортного варианта РЛС учитывалась растущая значимость средств ПВО в обеспечении безопасности государств, а также потребности инозаказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании.

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что речь идет о мобильной трехкоординатной радиолокационной станции 59Н6-ТЕ разработки и производства АО "ФНПЦ "ННИИРТ".

"59Н6-ТЕ является РЛС средних и больших высот и имеет дециметровый диапазон длин волн. Помимо гиперзвуковых целей, она также эффективно обнаруживает аэродинамические и баллистические объекты", - сообщили в компании.

РЛС способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8 тыс. км/ч на дальности до 450 километров и высоте до 200 километров, одновременно сопровождать не менее 1 тыс. объектов.

"Рособоронэкспорт" рассчитывает на высокий спрос на новую станцию в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.