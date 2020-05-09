Что произошло за день: суббота, 9 мая

Празднование Дня Победы, спуск аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины и новые взрывы снарядов на бывшем арсенале в Удмуртии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России отметили День Победы. Утром президент РФ Владимир Путин поздравил россиян и пообещал, что позднее будет организован достойный праздник с традиционным Парадом Победы. В небе над Москвой, а также во многих других городах России и над авиабазой Хмеймим в Сирии прошли авиапарады. Путин в этот день также впервые с 2018 года провел смотр Президентского полка, в ходе которого заявил, что все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены. Торжественные мероприятия прошли также в странах СНГ, в Грузии, на Украине, в Латвии и Эстонии. Минск стал единственным городом, где не стали отменять парад.

- За сутки в России коронавирус нашли еще у 10 817 человек. Всего в стране зарегистрированы уже 198 676 случаев заражения. Число выздоровевших достигло 31 916 человек, умерли за все время распространения вируса 1 827 человек.

- Российские судостроители смогли спустить глубоководный аппарат на дно Марианской впадины. "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.

- В Минобороны РФ объявили о завершении строительства главного храма Вооруженных сил. Патриарший собор в честь Воскресения Христова в Кубинке будет официально открыт позднее: церемонию перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

- Сухая трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском поселке Пугачево. Пожар спровоцировал одиночные взрывы фугасов. По данным местных властей, ситуация не представляет угрозы для местных жителей. Инциденты с детонацией неразорвавшихся снарядов на территории арсенала происходили уже неоднократно.

- Умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман (Литл Ричард). Ему было 87 лет. Известность американскому музыканту принесли песни Tutti Frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly.