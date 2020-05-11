Уголовное дело возбуждено после взрыва гранаты во дворе на Ставрополье

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после взрыва гранаты во дворе частного дома в Георгиевском округе Ставропольского края, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ). На место происшествия направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

По данным следствия, в результате взрыва гранаты пострадали восемь человек. Трое из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести, пятеро от госпитализации отказались.

Вечером 10 мая в поселке Приэтокском на Ставрополье произошел взрыв во дворе частного дома, где компания из 18 человек отмечала день рождения. На фоне бытового конфликта неизвестный бросил во двор взрывное устройство (по данным источника "Интерфакса" - гранату). Подозреваемый задержан.

По разным оценкам, пострадали от восьми до 15 человек. В краевом минздраве сообщали, что госпитализация требуется семерым пострадавшим, они в состоянии средней степени тяжести.