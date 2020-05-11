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Роспотребнадзор исключил продажу через интернет зарегистрированных тестов на COVID-19

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Тесты на коронавирус приобрести в интернете нельзя, заявили в понедельник в Роспотребнадзоре.

Пандемия коронавируса

"Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ. В интернете такие не продаются", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос портала стопкоронавирус.ру о том, можно ли приобрести тест таким образом.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в России зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов, их отличает высокая диагностическая точность.

"Тем не менее тест на SARS-CoV-2 может быть отрицательным при наличии определенных симптомов, - отметили в ведомстве. - Прежде всего, это может быть при ОРВИ, вызванном другим возбудителем".

Ранее в понедельник в Роспотребнадзоре сообщали, что число выполненных в России тестов на коронавирус превысило 5,6 млн.

По данным оперштаба, число случаев новой коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки выросло на 11 656. На сегодня в стране насчитывается 221 344 заболевших COVID-19.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Роспотребнадзор Коронавирус

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