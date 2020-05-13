Структура "Газпрома" закупит тесты на коронавирус и бильярдные столы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ООО "Газпром трансгаз Томск" планирует к декабрю закупить два новых бильярдных стола за 584 900 рублей, а до конца мая - 1000 тестов на коронавирус за 1,536 млн рублей, следует из материалов сайтов госзакупок. То есть, компания планирует потратить на бильярдные столы сумму, равную 38% от бюджета на покупку тестов.

Также к декабрю компания плоанирует закупить две стойки ресепшн за 806 840 рублей. К ноябрю она должна получить спортивный инвентарь на общую сумму 15,77 млн рублей.

Все закупки компания планирует объявить в текущем месяце.

Ранее другие структуры "Газпрома" столкнулись со случаями коронавирусной инфекции на своих производственных объектах. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано на Чаяндинском месторождении в Якутии, являющимся ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири".

"Газпром трансгаз Томск" эксплуатирует около 12 000 км газопроводов в Сибири и на Дальнем Востоке, включая введенный в 2019 году трубопровод "Сила Сибири" для поставок газа в Китай.