Минздрав сообщил о достижении баланса между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом стабилизировалась, система позволяет держать баланс, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня развернутая медицинская сеть позволяет справляться (с борьбой с коронавирусом - ИФ). И как раз мы вышли на именно ту систему, которая позволяет держать баланс поступивших и выписывающихся пациентов из клиник", - сказал Мурашко журналистам.

Министр отметил, что появились новые препараты, которые позволяют быстрее реабилитировать пациентов, лечить их на этапе тяжелого состояния. Также появились новые производственные площадки, которые закрыли дефицит в лекарствах.

"Мы испытываем еще ряд проблем со средствами индивидуальной защиты, но уже не так остро", - добавил Мурашко.

На днях он уже заявлял, что выписка и поступление больных коронавирусом в России сбалансировались, но, по его словам, о плато говорить пока рано. "Не надо говорить слово "плато" - оно успокаивающее, так активно на него ориентироваться. Но поступление пациентов и выписка сбалансировались", - сказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия" 8 мая.