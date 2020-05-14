Россиян призвали обращаться к врачам при исчезновении обоняния

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Исчезновение обоняния может быть симптомом коронавируса, если такое произошло на фоне других симптомов ОРВИ, нужно обратиться к врачу, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Изменение обоняния вплоть до его полной утраты может быть одним из симптомов COVID-19, как и другой острой респираторной инфекции", - сообщает Информационный центр по борьбе с коронавирусом (стопкоронавирус.рф) со ссылкой на разъяснения Роспотребнадзора.

На фоне вирусной инфекции развивается отек слизистой оболочки носовых ходов и носоглотки, что и приводит к нарушению нормальной работы системы обоняния, пояснили в ведомстве. Тем не менее, в некоторых случаях снижение обоняния может быть одним из неврологических проявлений.

"На сегодняшний день нет окончательных данных о частоте симптома при COVID-19 в России. Но если вы отмечаете нарушение обоняния, особенно в сочетании с повышением температуры, кашлем, одышкой, чувством заложенности в грудной клетке - незамедлительно проконсультируйтесь с врачом", - отметили в ведомстве.