Венесуэла призвала ООН признать попытку вторжения агрессией Колумбии и США

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обратился к председателю СБ ООН с просьбой вынести на обсуждение Совбеза вопрос о попытке вторжения колумбийских боевиков на ее территорию и признать ее актом агрессии Боготы и Вашингтона.

В тексте письма на имя председателя Совета безопасности, имеющемся в распоряжении "Интерфакса", говорится, что в период с 3 по 4 мая 2020 года "организованные, обученные, финансируемые и защищаемые правительствами Республики Колумбия и Соединенных Штатов Америки вооруженные группы боевиков незаконно вторглись на территорию Венесуэлы".

Их целью, по мнению венесуэльских властей, было "совершение преступных действий против нашего народа, убийства высокопоставленных лиц и чиновников правительства", в том числе президента Николаса Мадуро.

В письме говорится, что по итогам обсуждения в СБ ООН может быть принято заявление, в котором должно прозвучать осуждение любых противоправных действий против Венесуэлы и признано, что попытка вооруженного вторжения была "агрессией правительств Боготы и Вашингтона против Венесуэлы".

В письме отмечается, что Венесуэла намерена в связи с этим подать иск в соответствующие международные судебные инстанции.

3 мая 2020 года власти Венесуэлы заявили о предотвращении вторжения группы колумбийских боевиков, которые попытались прорваться в страну на скоростных катерах. Целью операции, как заявил Каракас, было устранение президента Николаса Мадуро. Восемь боевиков были уничтожены, 12 - задержаны. Среди задержанных, как сообщил президент, были два гражданина США.

Совет национальной безопасности (СНБ) США заявил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу.