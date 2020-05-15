Мантуров призвал не торопиться с выводами о качестве аппаратов ИВЛ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал не делать поспешных выводов о ситуации с аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

"Идет работа следственных органов, идут следственные проверки, и эти проверки идут не только на заводе-изготовителе, но и, как правило, мы поддерживаем абсолютно полностью, коллег из Росздравнадзора, Минздрава в части того, что нужно обязательно проверить всю инфраструктуру - как она была сформирована, как она функционировала. Причем это надо сделать с прицелом и на будущее", - сказал Мантуров журналистам в Армавире в пятницу.

"Что касается самих аппаратов ИВЛ, никаких выводов сейчас лучше не делать, дождаться результатов экспертизы, расследования, чтобы сказать точно о причинах трагедии. Что касается качества аппаратов, то аппарат "Авента-М" производится с 2012 года, их выпущено более 3 тыс. единиц на сегодняшний день", - добавил Мантуров.

"Уральский приборостроительный завод", выпускающий эти аппараты ИВЛ, расширяет их производство. "За 30 лет было выпущено на этом предприятии 20 тыс. ИВЛ, но у нас в этом году задача произвести 20 тыс. ИВЛ", - подчеркнул министр.

Следственный комитет проводит проверку на "Уральском приборостроительном заводе" - производителе аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые, предположительно, считаются причинами пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

В среду Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля.

Аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая. В результате происшествий погибли шесть человек.

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